Com novos deslizamentos e adutora rompida, estradas de Canela seguirão interditadas por tempo indeterminado

Novos deslizamentos foram registrados desde sábado (30). Defesa Civil de Canela e Corpo de Bombeiros / / Divulgação

A estrada que liga a localidade do Monjolo à Linha São Paulo e a via que liga a Usina de Bugres à RS-235, nas proximidades da Aldeia Indígena Tekoá Kurity, em Canela, seguirão interditadas por tempo indeterminado, conforme Marcelo Rodrigues, coordenador da Defesa Civil do município.

Um deslizamento de terra no sábado (30) provocou uma fissura na adutora da CEEE-G, responsável pela geração de energia e de propriedade da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), na Usina de Canastra. Porém, na noite de domingo (1º), por volta das 20h40min, novos deslizamentos de terra ocasionaram o rompimento total da adutora que abastece a Usina de Canastra.

Na manhã desta segunda-feira (2), equipes das Defesas Civis de Canela e do Estado e do Corpo de Bombeiros Militar estiveram no local para analisar a situação dos deslizamentos. A CEEE-G teria informado aos órgãos que não há riscos à população nem prejuízo no fornecimento de energia elétrica.

— O local continua descendo, tem bastante movimentação de terra ainda, inclusive visualizamos pelas imagens do drone que há um novo foco do deslizamento longe do cano, então, não tem nada a ver teoricamente com o rompimento do cano. E o cano agora está totalmente rompido — explica Rodrigues.

O coordenador da Defesa Civil de Canela diz que a empresa que administra a usina já foi acionada e fez o esvaziamento do cano. Segundo ele, não há riscos de alagamentos. Três famílias moravam na região e foram orientadas a deixarem as respectivas casas. De acordo com Rodrigues, duas saíram no domingo e uma nesta segunda. Em nota (confira abaixo) à reportagem, a CEEE-G garantiu que não há risco de inundação.

— Vamos seguir monitorando e aguardar a companhia de energia fazer o estudo por completo, o projeto de recuperação — complementa Rodrigues.

Marcelo Rodrigues reiterou que não há previsão de liberação da estrada. Segundo ele, cones que haviam sido utilizados no bloqueio de domingo (1º) foram roubados e havia marcas de pneus na estrada.

O que diz a CEEE-G

Em 30/11, na altura da linha Monjolo e linha São Paulo, no município de Canela, detectou-se escorregamento de talude que provocou uma fissura na adutora que abastece a usina hidrelétrica Canastra.

A CEEE-G imediatamente realizou as ações necessárias para reduzir a pressão de água na adutora.

Não há risco de inundação para o entorno da adutora.

As barragens de Canastra e Laranjeiras estão seguras.