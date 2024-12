Chocolate, almofadas e talco: o que os idosos do Lar do Ancião em Bento pedem para o Papai Noel 

Lar do Ancião atende 42 pessoas entre 67 e 101 anos em Bento Gonçalves.

​A Irani quer perfume , dona Lurdes itens do Inter e o seu Valdir pede chocolate .

Pelo sexto ano consecutivo, o Lar do Ancião , uma casa de repouso de Bento Gonçalves, convida os 42 moradores a escreverem para o Papai Noel e contarem com a ajuda da comunidade para serem presentados.

Os 42 internos com idades entre 67 e 101 anos pedem também roupas íntimas e almofadas de pescoço que serão entregues pelo Papai Noel na ceia organizada pela entidade no dia 17 de dezembro.

As doações são recebidas no Lar da Ancião que fica na Alameda Anna Tedesco Variani, 100, no bairro Pradel. Os telefone (54) 3451-3444; 3453-8233 e 9.8418-9647 estão à disposição para dúvidas.