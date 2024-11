Um projeto criado em sala de aula vai auxiliar no reflorestamento de áreas atingidas pelos deslizamentos de terra em Bento Gonçalves. A iniciativa, chamada Bombas Verdes, teve a primeira etapa nesta quinta-feira (28), quando 1,5 mil cápsulas de argila carregadas com sementes foram lançadas com a ajuda de uma aeronave da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em localidades que sofreram com desmatamentos após as movimentações de terra.