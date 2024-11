O roteiro do confronto com o Bodo/Glimt nesta quinta-feira começou de maneira muito semelhante ao da estreia de Rúben Amorim no Manchester United. Mas se o jogo contra o Ipswich terminou em 1 a 1, a partida contra o time da Noruega marcou a primeira vitória (3 a 2) sob comando do técnico português e a segunda do time na Liga Europa.