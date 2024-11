A Mercedes confirmou nesta quinta-feira que Mick Schumacher deixará sua função como piloto reserva da equipe no final de 2024, após dois anos. O filho do heptacampeão Michael Schumacher se juntou à equipe de Brackley antes da temporada 2023, após uma passagem de dois anos na Haas, e trabalhou no simulador, além de fornecer dados durante testes e corridas.