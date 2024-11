O futebol e as vozes conhecidas do rádio agora têm endereço em Santa Maria: o Gaúcha Sports Bar KTO abiu suas portas nesta quinta-feira (28), às 17h, na Avenida João Luiz Pozzobon, 1598, no bairro KM3. Uma parceria do Grupo RBS e da KTO, o espaço conta com uma estrutura para transmitir programas e jogos, oferecendo atrações para o público e um cardápio exclusivo, operado pela Carniceria Del Fuego.