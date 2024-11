A Fifa divulgou na noite desta quinta-feira a lista dos indicados ao prêmio The Best. Ao todo são onze categorias: melhor jogador, melhor jogadora, melhor treinador/a de equipes femininas, melhor treinador de equipes masculinas, melhor goleiro, melhor goleira, Prêmio Marta, Puskás, Prêmio Torcedor, e a votação para formar as seleções feminina e masculina do ano.