Belo chora ao gravar série em local onde esteve detido: "Um dia, eu entrei aqui de cabeça baixa"

Momento é revelado no documentário sobre o cantor lançado nesta quinta pelo Globoplay. A produção aborda diferentes pontos da trajetória do artista, do sucesso musical aos problemas com a lei

28/11/2024 - 21h21min