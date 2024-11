O tempo que o Inter perdeu em busca de novas receitas

A Comissão Especial criada pelo Conselho Deliberativo do Inter emitirá parecer recomendando que as ações da direção não configuraram gestão temerária e falta de transparência no uso dos R$ 108 milhões recebidos da LFU pela venda de 10% dos direitos de transmissão por 50 anos. Um grupo de 154 conselheiros assinou o requerimento acolhido pela Mesa do Conselho, que encaminhou à mesma Comissão Especial que analisava o projeto das debêntures.