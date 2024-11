Após prejuízos causados pela estiagem, próxima safra de soja deve trazer produtividade maior

Depois de três safras prejudicadas pelos efeitos da estiagem ou do excesso de chuvas, o clima dá sinais de que não vai atrapalhar a colheita de 2025. O boletim do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul (Copaaergs) para o último trimestre aponta uma fraca intensidade do La Niña, com chuvas ligeiramente abaixo da média histórica. Do clima vem uma notícia alvissareira, especialmente depois que a última safra sofreu devido às chuvas e à enchente, que prejudicaram a colheita em alguns locais.