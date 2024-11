A boa notícia do empate para o Grêmio é de que há uma rodada a menos nesta luta contra o Z-4

A luta será até o final, com drama. O torcedor do Grêmio precisará ser muito resiliente e perseverante. A boa notícia, se é que existe nessa situação, é de que falta uma rodada a menos. O empate com o Cruzeiro em 1 a 1 reprisou problemas do time, mas, pelo menos dessa vez, houve resistência para trazer, pelo menos, um ponto e até houve chance de encaminhar a vitória, quando Dodi perdeu o gol que construiria o 2 a 0.