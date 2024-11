Falta de oportunidade para Endrick no Real Madrid preocupa a Seleção

Não bastassem todos os problemas técnicos da Seleção, ainda estamos vendo nossa principal promessa de centroavante perder espaço e tempo de jogo no Real Madrid. Nesta quarta-feira (27), em Anfield, Endrick foi mais uma vez reserva no Real Madrid, mesmo com as ausências de Vinicius Junior e Rodrygo. O ex-Palmeiras só entrou em campo aos 34 do segundo tempo.