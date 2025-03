Inter tem Valencia de volta, afirmações de Vitinho e Victor e uma coleção de problemas

A noite de sábado de Carnaval com 29 mil torcedores no Beira-Rio teve altos — os dois gols Enner e sua participação efetiva na virada, o novo passo na afirmação de Victor Gabriel, autor de um passe espetacular para o segundo gol, o crescimento com gols de Vitinho —, mas também teve baixos. Ou melhor, baixas. Bruno Henrique saiu no começo do segundo tempo com dores na coxa e virou a primeira dúvida para o Gre-Nal do próximo sábado.