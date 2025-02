A decisão que o campo está ajudando Quinteros a tomar no Grêmio

O ponto, porém, é que com Cristaldo o encaixe fica mais frouxo na fase defensiva. Ele é diferente com a bola, mas menos presente sem ela.

Só que Cristaldo está mais para um oito e meio, talvez até falso nove, do que para um 10. O campo tratou de escancarar isso no sábado (22) .

Houve uma diferença brutal entre o time do primeiro tempo, com ele, e o do segundo, com Monsalve.