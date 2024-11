Jornalista Por Um Dia premia estudantes da Serra em Caxias do Sul

Ao lado de familiares e professores, cem estudantes de escolas da Serra participaram da entrega de diplomas do Jornalista Por Um Dia 2024, na tarde desta quinta-feira (28), na Sede Recreativa da Fundação Marcopolo, em Caxias do Sul. Mais de 1,5 mil trabalhos foram enviados nesta edição da iniciativa do Grupo RBS e os cem melhores foram publicados no caderno especial da edição impressa do Pioneiro no mesmo dia. Desses, três foram escolhidos como os vencedores. Os troféus foram entregues a Gabriel Paulo de Souza, 9 anos, Ketlen Macedo Bittencourt, 13, e Otávio da Silva Fadanelli, 16.