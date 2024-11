Projeto busca tornar a região de Ana Rech, em Caxias do Sul, uma "Cidade Jardim"

O turismo em Caxias do Sul se tornou tema de muito debate durante as eleições 2024, com sugestões de como melhorar o setor na cidade, impulsionando o comércio local e o interior. Na sessão da Câmara de Vereadores desta quinta-feira (28/11), o assunto voltou à tona com inserção na pauta, em primeira discussão, do projeto "Cidade Jardim", protocolado pelo Executivo. O foco da ação é incentivar as visitas no interior, mais especificamente na área de Ana Rech, buscando revitalizar a localidade em parceria com as empresas locais e comunidade.