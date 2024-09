Como fazer o turismo de Caxias do Sul decolar

Caxias do Sul é conhecida como um dos maiores polos metalmecânicos do Brasil, mas o turismo é um dos setores que ainda busca mais atenção. Conforme o Relatório de Análise de Fluxo Turístico, produzido pela Secretaria Estadual do Turismo (Setur-RS) e pelo Sebrae, em 2022, o município recebeu mais de 1,4 milhão de turistas únicos, que são aqueles que não utilizaram Caxias como uma passagem para ir até outras localidades. Desse número, 896 mil são moradores do próprio Rio Grande do Sul. Já Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais completam a lista dos Estados de origem dos turistas que mais vieram à cidade.