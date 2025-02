Desde a vitória no Globo de Ouro 2025, Fernanda Torres não saiu do centro das atenções. As indicações históricas de Ainda Estou Aqui no Oscar, assim como a da própria atriz, animaram os brasileiros, que seguem acompanhando cada detalhe da carioca em Hollywood.

Os looks usados nos tapetes vermelhos, por exemplo, são sempre comentados nas redes sociais. Por isso, a expectativa para saber o que ela vestirá na maior premiação do cinema mundial é grande.

As produções de Fernanda Torres se destacam nos eventos pela elegância minimalista. A atriz opta por looks que favorecem a simplicidade e a sobriedade, escolhendo peças que valorizam sua figura sem exageros, aponta o professor e coordenador da área de Moda do Senac de Canoas, Ramón Rodolfo.

A tendência é que no Oscar ela mantenha esse estilo discreto, sem abrir mão de um certo glamour:

— Torço para que Fernanda apareça vestindo uma criação brasileira. Não espero que sua escolha carregue elementos típicos da brasilidade na moda, pois sei que isso foge do seu estilo. Mas temos estilistas e marcas brilhantes por aqui, capazes de traduzir com maestria essa elegância refinada que ela tanto valoriza. Seria uma escolha que reafirmaria não apenas seu bom gosto, mas também a excelência do design brasileiro no cenário internacional.

Coerência com a narrativa

O stylist Antonio Frajado é o responsável por alinhar o estilo pessoal de Fernanda com a narrativa de Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui. A preferência da atriz por cores sóbrias, como preto, nude e azul-marinho, e tecidos refinados, como seda e cetim, demonstra um poder silencioso, como é percebido no enredo do filme, analisa Rodolfo:

— A escolha de Fernanda Torres por um estilo minimalista demonstra uma profunda coerência entre seu trabalho artístico e sua estética no tapete vermelho. Eunice é introspectiva e vive um momento de reclusão, uma produção extravagante não faria sentido dentro dessa narrativa. Ao adotar um estilo contido e elegante, Fernanda transmite o mesmo sentimento de contenção e profundidade do filme e de sua personagem.

Fernanda também destacou a importância de escolher um estilo sóbrio para o tapete vermelho, levando em consideração a história do filme e a personagem que interpreta.

— Você tem que acertar, senão acaba com o personagem, e a gente não pode trair a Eunice. A maneira com que me apresento num tapete vermelho tem a ver com o Walter (Salles), com a Eunice Paiva, com o filme. Você não pode ir vestida de Cinderela indo mostrar esse filme, entendeu? — explicou a atriz para a revista Elle Brasil, em novembro de 2024.

Antonio Frajado tem acompanhado a artista desde a estreia mundial de Ainda Estou Aqui no Festival de Veneza, em setembro de 2024, e foi o responsável pela escolha do look minimalista que a atriz usou — um vestido de alta costura do estilista belga Olivier Theyskens — quando venceu o Globo de Ouro deste ano. Apesar dos muitos elogios, a peça também dividiu opiniões.

— Há uma expectativa de deslumbramento muitas vezes duvidoso nestes eventos. Ao optar por um look preto e minimalista, Fernanda demonstra que não precisa seguir as convenções de extravagância para se destacar. A crítica de ser "sóbrio demais" pode vir de quem espera um look mais "dramático" e chamativo, mas, por outro lado, é uma afirmação de que a verdadeira elegância vem da simplicidade — salienta Ramon.

Autenticidade fashion

Nesta temporada de campanha de Ainda Estou Aqui, Fernanda já vestiu modelos nacionais de Alexandre Herchcovitch e Reinaldo Lourenço, assim como grifes internacionais, como Chanel, Louis Vuitton e Bottega Veneta.

A pressão para estar em evidência na temporada de premiações pode fazer com que artistas se arrisquem para garantir que seu nome seja comentado. No entanto, algumas preferem manter seus valores pessoais e sua autenticidade. Para Rodolfo, esse é o caso de Fernanda:

— Em vez de seguir tendências passageiras, Fernanda prioriza autenticidade e refinamento. Sua escolha por um estilo mais contido também é uma forma de se posicionar com autenticidade, sem se render às pressões externas. A coerência estilística e fidelidade ao próprio gosto são qualidades admiráveis, especialmente em um cenário onde tantas celebridades se deixam levar pela abundância de opções.