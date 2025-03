A top model gaúcha Shirley Mallmann participa de bate-papo e desfile do evento. Gabriel Not / Divulgação

A partir deste mês, Porto Alegre terá uma semana de moda para chamar de sua: o POAFW, marcado para os dias 25, 26 e 27 de março, no Shopping Iguatemi Porto Alegre.

A iniciativa é do próprio shopping, que, de 2001 a 2017, já havia movimentado o setor com o Donna Fashion, evento em parceria com o Caderno Donna. A ideia agora é recolocar a Capital no palco da moda por meio de desfiles e debates sobre tendências, estilo e comportamento.

A direção criativa do evento está nas mãos de quem é mestre no assunto: Paulo Borges, idealizador do São Paulo Fashion Week (SPFW) e presidente do Instituto Nacional de Moda e Design.

— Entendo que o POAFW é um caminho para encantar o público novamente com a moda e reconstruir um movimento que já foi superimportante no Estado — destaca Paulo Borges.

Para quem é feita a moda?

Segundo o diretor, desde a popularização da internet, as redes sociais impactaram muito a maneira de fazer moda, falar sobre ela e consumi-la. Esse será um dos temas abordados no evento:

— Há alguns anos, a moda tinha uma forma muito engessada de fazer imposições às pessoas. Batia-se muito na tecla do "certo e errado", "isso é moda, aquilo não é", algo que não existe mais. Hoje tudo é “certo”, porque tem a ver com a personalidade das pessoas, mais do que nunca a moda é feita para elas. Foi a internet que provocou essa mudança, fez com que velhos hábitos ficassem vencidos. Há muitas formas de olhar e interpretar a moda no mundo atual.

Moda é um processo de encantar as pessoas e de fomentar a cultura e a narrativa. Por isso que as semanas de moda são tão importantes: trazem um espetáculo para fomentar essas vias PAULO BORGES Diretor geral do POAFW

Por ser um evento promovido pelo Iguatemi, os desfiles do POAFW serão protagonizados por 44 marcas presentes no shopping – desde nomes da moda feminina, como Anselmi, Animale e Le Lis Blanc, até marcas de artigos esportivos, como Nike, Adidas e Decathlon.

— Acredito que trazer marcas locais autorais, independentes, para dentro desse projeto, me parece um caminho natural para o futuro, mas de uma forma que também privilegie as lojas que estão ali — afirma Paulo Borges.

Paulo Borges, idealizador do São Paulo Fashion Week (SPFW), é o diretor criativo do POAFW. Gustavo Zylbersztajn / Divulgação

Dois estilistas convidados também apresentarão suas coleções no POAFW: o designer paraense Lino Villaventura e o mineiro Luiz Cláudio Silva, da marca Apartamento03. Os desfiles serão exclusivos para convidados, imprensa e influenciadores e contarão com a top model gaúcha Shirley Mallmann na passarela.

— Vamos fomentar o desejo de moda por meio da imprensa e convidados, desejo esse que se expande para todo o mercado do Sul, não fica restrito ao shopping. Moda é um processo de envolver as pessoas, encantá-las. E uma outra via é fomentar a cultura e a narrativa de moda. Essas três vertentes têm que estar juntas para fazer o negócio andar, por isso que as semanas de moda são tão importantes, trazem um espetáculo único para fomentar essas três vias — completa o diretor.

Programação

Uma estrutura de cerca de dois mil metros quadrados está sendo construída para receber o evento, que acontecerá no estacionamento térreo do prédio-garagem, próximo à loja da Renner.

A sala de desfiles não terá uma passarela convencional, mas sim uma espécie de grande teatro com diferentes camadas cênicas e capacidade para 500 pessoas. O espaço receberá quatro desfiles por dia, sempre às 17h30min, 19h, 20h e 21h30min.

O evento também traz na programação três momentos de bate-papo abertos ao público e gratuitos. Para acessar, basta que o interessado resgate o cupom no aplicativo Iguatemi Porto Alegre e o apresente na entrada do evento.

Os encontros ocorrem sempre às 14h, nos três dias de evento. Estão previstas conversas mediadas pela diretora de redação da Vogue, Paula Merlo, e pela editora de Beleza do Steal the Look, Inaê Ribeiro, com grandes nomes da moda brasileira.

Também será aberta ao público e gratuita a visita à exposição As Joias da Rainha, que celebra Regina Guerreiro, considerada a primeira grande editora e crítica de moda do Brasil.

A mostra traz imagens, textos e peças originais do acervo de Regina e convida o público a mergulhar em sua visão vanguardista. Para acessá-la, também é preciso resgatar o cupom no aplicativo.