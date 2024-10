Moda responsável: evento discute propostas e soluções para marcas e consumidores

Se na hora de renovar alguma peça do guarda-roupa, você é daquelas pessoas que para pra pensar durante alguns instantes sobre o tanto que a nova roupinha já poluiu e ainda vai deixar rastros no planeta, você não está sozinha. Uma pesquisa realizada pelo Google em parceria com o Sistema B e a MindMiners no ano passado mostra que os conceitos da agenda ESG — sigla em inglês que engloba práticas de ordem ambiental, social e de governança — estão sendo considerados importantes para 87% dos brasileiros e que o pilar meio ambiente é o mais importante deles.