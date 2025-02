Marca de roupas de Porto Alegre celebra 25 anos com coleção em homenagem à cidade

Nos 25 anos de uma marca de roupas nascida e criada em Porto Alegre , a comemoração não podia ser diferente: a Profana , no bairro Cidade Baixa , vai lançar uma coleção inspirada nos cartões postais da capital gaúcha .

— Passamos por momentos difíceis em 2024, em que muita gente repensou a relação com a cidade. A moda também é uma forma de reflexão e nos levou a criar essas estampas — conta Simone Moro, à frente da loja, na Rua Lima e Silva.

Blusas, vestidos, saias, lenços e kimonos receberam arte da Lais Bonder, a partir de fotografias de Fernanda Forell e Malu Arend, todas artistas porto-alegrenses. As 32 estampas destacam pontos como a Usina do Gasômetro, a Casa de Cultura Mario Quintana e a Fundação Iberê.

— São espaços culturais e também referências do nosso cotidiano, como a Avenida Osvaldo Aranha, o espelho d'água da Redenção, algumas intervenções de rua aleatórias, as artes da Orla. Enfim, a ideia é destacar a nossa Porto Alegre genuinamente alegre e nos vestirmos com a cidade em forma de arte — diz Simone.