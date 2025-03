"Look de Oscar pede glamour mesmo": estilista analisa o vestido Chanel de Fernanda Torres

Um vestido Chanel preto enfeitado com plumas, brilho, bordados, rendas e transparências foi a escolha de Fernanda Torres para representar o Brasil na noite em que Ainda Estou Aqui fez história ao conquistar o Oscar de melhor filme internacional.

O vestido captou atenção da atriz durante a semana de moda de Paris, no final de janeiro, quando acompanhava da primeira fila o desfile de alta costura da Chanel. Foi amor à primeira vista.

— Sempre existem especulações sobre quem vai vestir a atriz indicada ao Oscar. Quando a Fernanda esteve no desfile da Chanel, já era uma pista de que a maison poderia ser a escolhida, até porque ela já tinha usado a marca outras vezes na divulgação — avalia a professora do curso de moda da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e consultora em design de moda Tatiana Laschuk.

Pensados com conjunto com o stylist brasileiro Antônio Frajado, que trabalha com Fernanda Torres há 15 anos, os looks em que a estrela vinha apostando durante a campanha pré-Oscar seguiam uma linha mais discreta, simples, chique, elegante e "respeitosa com Eunice Paiva e com a temática de Ainda Estou Aqui", como descreveu Frajado em entrevista ao Fantástico. Ela vestiu modelos de Reinaldo Lourenço, Alexandre Herchcovitch e muitos outros, criações que Frajado classifica como "sem excesso". Tatiana afirma:

— A história dos looks da campanha de Ainda Estou Aqui foi contada com vestidos clássicos, mas ao mesmo tempo contemporâneos, sofisticados, elegantes, com até uma certa sensualidade discreta, mas todos com um tom de seriedade. Até estranharíamos se, dada a história contada no filme, Fernanda vestisse roupas extravagantes e coloridas. Podemos dizer que sempre existiu um equilíbrio.

Oscar pede glamour

Na grande noite do Oscar, no entanto, quiseram fazer diferente, trazendo um pouco mais de plumas e bordados. Segundo o stylist, no sonho encantado de estar no Oscar, surgiu uma vontade de dar um "enlouquecidinha" no look. Tatiana comenta:

— Independentemente da seriedade que eles vinham trabalhando na construção da narrativa, um look de Oscar pede glamour mesmo. Trata-se de um vestido de alta costura, inteiramente feito à mão, e eu não vejo outra maneira de coroar o trabalho da Fernanda, senão com um vestido desses. Se lembrarmos o look de Fernanda Montenegro quando concorreu ao Oscar por Central do Brasil, também era preto. Então, talvez tenha havido uma espécie de homenagem à mãe.

O modelo com plumas e bolerinho precisou de 2 mil peças bordadas e 450 horas de trabalho para ser desenvolvido. Poucas horas antes da premiação, Fernanda publicou no seu Instagram um vídeo em que dava um spoiler do vestido, acompanhado por trilha sonora com a canção Com que Roupa?, de Noel Rosa, e sob direção do marido, Andrucha Waddington.

Para Tatiana, é um modelo a ser analisado de cima para baixo, começando pelo colo fechado:

— Ele começa clássico e sério, tanto é que não há colo à mostra. Mas já na altura do quadril há uma provocação em materiais, texturas, volumes, só que ainda assim a cor preta traz uma certa dualidade entre seriedade e glamour. E finaliza com a barra da saia, com uma leveza que entendo como necessária, que eles alcançaram através da transparência.

O vestido chamou atenção lá fora: Fernanda foi citada como uma das 10 celebridades mais bem-vestidas no Oscar 2025 pela revista americana de moda Bazaar.