A primeira exposição de moda da história do Museu do Louvre, pelas lentes de Jeff Botega

Pela primeira vez na história, o Museu do Louvre, em Paris, acolhe uma exposição exclusivamente dedicada à moda. Desde janeiro, criações de estilistas consagrados estão em exibição na mostra Louvre Couture, em meio aos tesouros da emblemática instituição de arte francesa, atraindo visitantes do mundo inteiro.

Entre eles, estão Jeff Botega, multipremiado fotojornalista de GZH, e Tatiana Laschuk, professora do curso de Design de Moda da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

O casal de gaúchos está em Paris a passeio, antes de uma visita à sede da Fratelli Ricci (vanguarda da indústria têxtil), em Milão, na Itália. Ambos são apaixonados pelo tema — Jeff, para quem não sabe, cobriu a São Paulo Fashion Week, principal semana de moda do Brasil, de 1999 a 2009.

Com a câmera na mão, ele registrou a exposição (veja as imagens acima) criada por Olivier Gabet, diretor do Departamento de Artes Decorativas do museu. Espalhada por 9 mil metros quadrados de salas e galerias, a mostra reúne uma centena de silhuetas e acessórios de 45 casas de moda — de Chanel a Dior, passando por Balenciaga e Lagerfeld, para citar apenas alguns dos nomes mais conhecidos.

— Ver aquelas peças construídas por esses designers de perto, naquele lugar, foi muito especial. Fotografar as silhuetas, equilibrando a luz para tirar o máximo proveito de cada uma, foi como fazer uma pós-graduação em algumas horas. Faltou tempo para tudo. O museu estava fechando, com as pessoas indo embora, e eu ainda estava lá, tentando encontrar um novo ângulo — conta Jeff, direto da Cidade Luz.

Consultora em moda sustentável, líder do projeto Artesanato de Fibra RS e coordenadora de marketing e conteúdo da Fratelli Ricci no Brasil, Tatiana também ficou encantada:

— É incrível ver como a moda se conecta com objetos de arte e artes decorativas. É uma maneira diferente e surpreendente de ver algumas das maiores obras-primas do Louvre. Sem saber, quem criou essa exposição realizou o sonho de muitos designers e estilistas, de ver arte e moda conectados no maior museu do mundo.