Um grupo de pesquisadores da Universidade de Caxias do Sul (UCS) é o primeiro do Brasil a trabalhar com sustentabilidade na moda, de olho em estratégias de gestão ecológicas para pequenas empresas. A iniciativa é pioneira entre os núcleos de estudo registrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ligado ao Ministério da Educação.