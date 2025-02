Quando a fotografia ilumina a arte

O foco é a bela e impactante exposição Persona , da porto-alegrense Sílvia Brum , em cartaz no Museu de Arte do Paço, na Capital.

Pedi autorização da Andréa para fazer o retrato chegar até os olhos de quem lê esta página. Ela topou e me contou os bastidores do clique.

— Participei de uma visita guiada com a artista, promovida pela Sandra Echeverria, da plataforma Art Destination, e vi que as pessoas estavam interagindo bastante com as obras. As pinturas são incríveis, e todo mundo se aproximava para ver melhor os detalhes. Como a iluminação é direcionada aos quadros, me chamou a atenção a silhueta que formava. Sou apaixonada por contraluz, sempre que vejo, puxo meu celular da bolsa — disse a talentosa fotógrafa, que atuou por anos em ZH.