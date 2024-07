Em entrevista na manhã desta quarta-feira (3) ao programa Timeline Gaúcha, da Rádio Gaúcha, o CEO das Lojas Renner, Fabio Faccio, falou sobre as ações da empresa durante a enchente de maio e o movimento de reconstrução do Rio Grande do Sul após a catástrofe climática. O CEO anunciou ainda a doação de R$ 15 milhões para o Reconstrói RS, uma iniciativa privada focada na recuperação do Estado.