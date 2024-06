A partir desta segunda-feira (24), o Reconstrói RS começa a receber projetos voltados para obras de infraestrutura para a recuperação de regiões do Rio Grande do Sul diretamente afetadas pela enchente de maio. As propostas serão recebidas pelas associações comerciais e industriais filiadas a Federação de Entidades Empresariais do RS (Federasul) e pelo Instituto Cultural Floresta, com inscrições por meio deste link.