Voluntários realizam faxina solidária para limpar 200 residências na zona norte de Porto Alegre 

Apesar do cenário triste nos bairros Humaitá e Vila Farrapos, com o excesso de lodo, cheiro forte e entulho espalhado, o domingo (23) foi marcado por um sentimento de esperança no local, com o tempo seco e uma corrente de solidariedade. Cerca de 2 mil voluntários passaram pela região, na zona norte de Porto Alegre, para limpar as ruas e 200 residências que foram devastadas pela enchente. O mutirão aliviou um pouco a dor dos moradores, que estão há mais de um mês nessa situação.