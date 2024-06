O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas laranjas para o risco de tempestade em parte do Rio Grande do Sul, a partir do meio-dia deste domingo (23). Esses avisos abrangem principalmente municípios da metade Norte, sendo que um deles permanece válido até a manhã de segunda-feira (24). A Defesa Civil de Porto Alegre também publicou um alerta sobre a chuva para o mesmo período.