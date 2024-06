A partir de sábado Notícia

Com ruas ainda alagadas, Eldorado do Sul tem novo alerta para inundação

Coordenador da Defesa Civil do município, Josimar Cardoso, diz que alto volume de chuva que atinge os rios no Vale do Taquari chegará ao Jacuí em breve

21/06/2024 - 13h19min Atualizada em 21/06/2024 - 13h54min