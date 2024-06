Com a previsão de novas chuvas com projeção de até 120 milímetros para o final de semana, a Defesa Civil de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, está orientando que moradores estejam preparados para evacuarem suas residências. Um carro de som está circulando pelos bairros Cidade Verde, Chácara, Vila da Paz, Itaí e Picada.