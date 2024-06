Ao menos 50 casas que ficam prontas em dois dias serão construídas nas próximas semanas e doadas para moradores atingidos pela enchente em Porto Alegre. A ação é liderada pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil do RS (Sinduscon-RS) e conta com a parceria de empresas e construtoras. As informações são do g1 RS.