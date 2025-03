Foliões aproveitam o último dia de Carnaval no Centro Histórico

Uma concentração de foliões levou alegria para o Centro Histórico nesta terça-feira (4). Uma banda de percussão embalou centenas de pessoas no ritmo de Carnaval em Porto Alegre, desde a Praça da Alfândega até a orla do Guaíba.

Com marchinhas e empolgação, a comunidade deu início à festa por volta das 17h. Perto das 20h40min o festejo continuava ocorrendo na Praça Julio Mesquita, ao lado da Orla.

O bloco independente foi divulgado nas redes sociais uma hora antes do evento, e mais de 200 pessoas se reuniram. Muitas se juntaram ao grupo enquanto caminhavam pela rua.

Conforme Ismael Oliveira, 42 anos, regente do grupo de percussão Maracatu Truvão, que propôs a comemoração, essa festa é um diálogo com a cidade e a cultura:

— Hoje foi espontâneo. Durante muito tempo, tivemos a rua como espaço de ensaio. Então, o grupo tem essa conexão com a cidade. Hoje é um dia de ensaio do grupo, e é a terça-feira do Carnaval. Então, a gente colocou o ensaio na rua para celebrar o Carnaval — disse.

Foliões buscavam lazer

O aposentado Roberto Almeida, 66 anos, encontrou a movimentação carnavalesca por acaso. Ele conta que saiu de casa em busca de lazer nesta terça-feira e encontrou o grupo confraternizando:

— O povo está fazendo o Carnaval acontecer — avaliou, sobre a festa na Capital.

Por volta das 19h, a auxiliar comercial Bruna Camargo, 21 anos, encontrou o grupo. Ela, que sempre curte a folia em Porto Alegre, conta que teve dificuldades de localizar uma programação para curtir o Carnaval na cidade. Por isso, só conseguiu saiu em festas nesta terça-feira.

— Eu estou amando o evento. Viemos aqui para curtir, aproveitar esse final de dia. A gente sente que está um pouco reprimido o Carnaval de Porto Alegre, mas tem fé que nos próximos (Carnavais) a gente possa ter a oportunidade de aproveitar sem medo — pondera.

Evento reuniu centenas de pessoas próximo da orla do Guaíba nesta terça-feira. Renan Mattos / Agencia RBS

Carnaval fora de época

Neste ano, Porto Alegre ainda não deu a largada na programação oficial dos blocos de rua, e as saídas devem acontecer fora do período tradicional, segundo a prefeitura, entre outras razões pelo impacto da enchente do ano passado no orçamento municipal.

Segundo a gestão, foi necessário esperar o início do novo ano fiscal, com a definição dos recursos de 2025, para lançar o edital de financiamento dos eventos — que não aconteceu em tempo hábil para que as festividades ocorressem dentro dos dias tradicionais de folia.

