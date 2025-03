Importações de automóveis do Canadá e do México ficam isentas de tarifas nos Estados Unidos por um mês

Isenção temporária atende a pedido da própria indústria automotiva dos EUA. JOÃO ALVES / GM/Divulgação

As importações de carros do Canadá e do México ficarão isentas por um mês das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos seus vizinhos, informou a Casa Branca nesta quarta-feira (5).

As autoridades americanas conversaram com Stellantis, Ford e General Motors, disse a porta-voz Karoline Leavitt.

— Vamos dar a eles uma isenção de um mês para veículos que entram sob o T-MEC (Tratado de Livre Comércio da América do Norte), para que eles não sofram desvantagens econômicas — explicou em uma entrevista coletiva.

Taxação entrou em vigor na terça-feira

No dia 3, Trump confirmou a aplicação das taxas de 25% sobre importações do Canadá e do México, e de 20% para produtos da China a partir de terça-feira (4). No mesmo dia, ele também assinou decreto para aplicar tarifa sobre produtos agrícolas de fora do país.

As taxas contra os países americanos entrariam em vigor no início de fevereiro, mas um acordo firmado com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, adiou a aplicação em um mês.

Com o vencimento do prazo, Trump confirmou o início da taxação a partir desta terça (4). Os dois países são seus parceiros no tratado de livre-comércio T-MEC.

México e Canadá haviam se comprometido a tomar medidas contra a entrada de fentanil – opioide sintético que mata milhares de pessoas de overdose nos EUA – e imigrantes ilegais nos Estados Unidos pelas fronteiras com os dois países. Na quinta-feira (27), Trump disse que as drogas continuam entrando nos EUA "em níveis muito altos e inaceitáveis".

Países retaliam EUA

Dave Chan / AFP

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou, em pronunciamento nesta terça-feira (4), que o país vai aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos importados dos Estados Unidos em retaliação à "guerra comercial" lançada pelos Estados Unidos.

A cobrança atingirá um total de 155 bilhões de dólares canadenses (US$ 107 bilhões) em mercadorias, mas em duas etapas. Na primeira, a tarifa será aplicada a apenas 30 bilhões de dólares canadenses em importações. Na segunda, que ocorrerá daqui a 21 dias, afetará o restante dos produtos.

Durante pronunciamento, Trudeau afirmou que as tarifas permanecerão em vigor até que os Estados Unidos removam a tarifa de 25% aplicada aos produtos canadenses, que passou a valer nesta terça. Segundo o primeiro-ministro, a cobrança feita pelos Estados Unidos é ilegal, e será contestada na Organização Mundial do Comércio (OMC). Ele disse, ainda, que a tarifa de Trump "é uma coisa muito burra a se fazer".

A China também retaliou os Estados Unidos com aumento de 15% na tarifa sobre alimentos e outros produtos agrícolas, além de aumentar as restrições de exportação para empresas americanas. A potência asiática também entrou com uma ação na Organização Mundial do Comércio (OMC), alegando descumprimento das regras do cartel pelos americanos.

Alfredo ESTRELLA / AFP