Prevista para fevereiro, obra na ponte da Rua Ramiro Barcelos só deve ficar pronta em outubro, diz prefeitura

Com a alteração do projeto, a obra ficou orçada no valor final de R$ 908 mil.

As obras da ponte sobre o Arroio Dilúvio, no cruzamento da Rua Ramiro Barcelos com a Avenida Ipiranga e a Rua São Luís, só devem ficar prontas em outubro. Conforme o cronograma original, o trabalho, que teve início em outubro do ano passado, deveria ter sido finalizado em fevereiro. O motivo para o atraso são novos problemas encontrados na sustentação da estrutura.