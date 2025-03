Sem blocos no Carnaval deste ano em Porto Alegre, prefeitura diz que vai promover evento dentro do período de folia em 2026

Em 2024, a orla do Guaíba recebeu evento de Carnaval.

Nesta quarta-feira, a administração municipal distribuiu uma nota, em que afirma que vai “trabalhar desde já na organização para que os desfiles de blocos de rua do Carnaval 2026 ocorram dentro do calendário oficial”.

Ainda segundo o comunicado da prefeitura, a organização do Carnaval de 2026 vai começar com uma “audiência pública com os integrantes dos blocos”. Os últimos dias foram marcados pela ausência de desfiles dos blocos de Carnaval nas ruas de Porto Alegre – evento que foi marcado para 29 e 30 de março.