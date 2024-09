Isabella Nunes, 19 anos, tem mais de 80 vestidos de prenda guardados no armário de seu quarto em Osório, no Litoral Norte. Lara Rossato, 36, prefere as bombachas, confortáveis para o dia a dia na área rural de Dom Pedrito, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, Shana Müller, 44, varia entre saias e calças pantalonas, mas não abre mão do chapéu.