Na madrugada deste domingo (21), o Clube Professor Gaúcho, em Porto Alegre, conheceu as vencedoras da 53ª Ciranda Cultural de Prendas, promovida pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). As representantes foram escolhidas nas categorias adulta, juvenil e mirim, com a realização de provas que mostraram seus conhecimentos sobre cultura e história do RS, além da parte artística.