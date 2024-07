"Vamos ter que ver por onde começar", diz patrão de CTG de Canoas que terá mutirão neste sábado

"Mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho trazem por dentro". O trecho de Batendo Água, sucesso na voz do cantor Luiz Marenco, reflete uma convicção: mesmo nos momentos difíceis, o gaúcho conhece o valor e a força que tem dentro de si. Passado mais de dois meses da enchente, que não poupou os galpões dos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs), tradicionalistas se unem em mutirões de limpeza e de consertos para a retomada das atividades.