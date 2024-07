Limpeza pesada Notícia

Prefeitura de Canoas antecipa prazo para retirada total de entulhos em bairros atingidos pela enchente

A nova previsão é de que até o dia 28 de julho todas as regiões afetadas estejam limpas. No entanto, os pontos de transbordo, com o que ocupa parte do Parque Eduardo Gomes, devem ser finalizados somente em setembro

17/07/2024 - 20h21min