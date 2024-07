Vera Lúcia Menna Barreto, 62 anos, foi escolhida como patrona dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre. Nascida no mesmo ano em que o CTG Tiarayú foi fundado – com a participação da sua família, Vera Lúcia cresceu no meio tradicionalista, em cima dos tablados dançando e representando a entidade em concursos. Verinha, para conhecidos, tem uma bagagem vasta de conhecimento da tradição e, principalmente, amor.