O cantor, compositor e violonista Pedro Ortaça, 81 anos, foi escolhido como a patrono dos Festejos Farroupilhas de 2024. Nascido em 29 de junho de 1942, o cantor é natural de São Luiz Gonzaga, nas Missões. Ortaça imortalizou seu nome no cancioneiro gaúcho com Timbre de Galo, Bailanta do Tibúrcio, Queixo Duro, entre outros. Ele é o último Tronco Missioneiro – identificação que inclui Noel Guarany (1941-1998), Cenair Maicá (1947-1989) e Jayme Caetano Braun (1924- 1999) –, composto por artistas que forjaram uma nova identidade na música regionalista, trazendo críticas sociais e valorizando a história do Rio Grande do Sul.