Cruzeiro anuncia rescisão do contrato do goleiro Rafael Cabral

A direção do Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira a rescisão do contrato do goleiro Rafael Cabral, que estava emprestado ao Grêmio. O jogador de 34 anos, que tinha vínculo com a equipe mineira até o fim de 2025 e acumulou 120 jogos pela equipe, ainda não definiu o seu futuro.

"O Cruzeiro comunica que acertou, nesta sexta-feira, um acordo amigável com o goleiro Rafael Cabral para o encerramento de seu vínculo com o clube. Agradecemos ao atleta pela dedicação e comprometimento com o manto celeste durante sua passagem e desejamos sucesso na sequência de sua carreira", anunciou o clube celeste.

Cabral havia desembarcado no Cruzeiro no começo de 2022 com a missão de ajudar a equipe a vencer a Série B do Campeonato Brasileiro e voltar para a primeira divisão. Na época, a SAF do clube pertencia a Ronaldo. O goleiro se destacou tanto em 2022 quanto no ano seguinte, quando a equipe se segurou firme em seu retorno à Série A.

Neste ano, porém, ele caiu de rendimento e sofreu com as críticas da torcida nos primeiros meses da temporada. Pediu para ser negociado e acabou sendo emprestado ao Grêmio, onde teve poucas oportunidades.