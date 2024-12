Filme "Conde de Monte Cristo", shows do Fundo de Quintal e de Lauana Prado são algumas das opções culturais. Montagem sobre fotos de Festival Varilux,Acervo Fundo de Quintal e Luka Godoy / Divulgação

Há quem goste de passar a virada do ano em casa, descansando e curtindo com a família, mas há os que não se aquietam e ainda têm energia para gastar nos últimos dias do ano.

Por isso, GZH fez uma curadoria de dicas culturais, das mais leves e intelectuais às destinadas a torrar o resto da bateria social.

Final de semana

Cinemateca Paulo Amorim

As três salas de cinemas da Casa de Cultura Mario Quintana estarão funcionando no final de semana que antecede a virada.

A programação irá exibir os filmes Histórias que é Melhor Não Contar (15h15min, Sala Eduardo Hirtz), O Conde de Monte Cristo (15h30min, Sala Paulo Amorim), Os Sonhos de Pepe (17h15min, Sala Eduardo Hirtz), Tudo que Imaginamos como Luz (19h, Sala Eduardo Hirtz).

Haverá apenas uma troca de um dia para o outro: enquanto no sábado, às 19h15min, será exibido A Hora do Orvalho, na Sala Paulo Amorim, no domingo, no mesmo horário e na mesma sala, o longa será A Favorita do Rei.

Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Fechado desde maio, quando foi alagado pela enchente, o Margs reabriu ao público no dia 6 de dezembro. Quem ainda não matou a saudade de caminhar pelo prédio histórico pode aproveitar o sábado e o domingo, entre 10h e 19h, porque o museu ficará fechado entre segunda-feira (30) e quarta-feira (1°).

A exposição Post Scriptum - Um Museu como Memória exibe cerca de cem obras de arte, sendo que 50 foram danificadas pela lama ou pela umidade dentro do prédio. As demais são peças que ampliam os sentidos sobre a enchente, a água, o prédio do Margs e a Praça da Alfândega, onde se situa o museu. A entrada é gratuita.

Segunda-feira (30)

Rolê na Biblioteca

Um dos prédios mais antigos de Porto Alegre, a Biblioteca Pública do Estado tem um acervo de 20 mil livros disponíveis para empréstimo gratuito.

Situada no Centro Histórico, é uma boa opção para quem gosta de fazer caminhadas a pé. Também fica o incentivo para realizar o cadastro e garantir sua carteirinha que dá chance de retirar leituras de graça.

A Biblioteca Pública do Estado fica na Rua Riachuelo, 1.190, e funcionará entre 10h às 18h nesta segunda-feira. Para fazer a carteirinha de sócio, é necessário levar foto, comprovante de residência e pagar uma taxa única de R$ 10. Os telefones para contato são (51) 3221-6308 e (51) 3221-7245.

Sambinha para alegrar

Um dos grupos de samba mais consagrados do Brasil, o Fundo de Quintal vai animar Porto Alegre um dia antes da virada do ano.

O show está marcado para dia 30 de dezembro, às 18h, na Banda Saldanha (Av. Padre Cacique, 1.355). Os ingressos variam entre R$ 20 e R$ 150 e estão à venda no site Bilheteria Digital.

Terça-feira (31)

Festas Meltdown e Blow Up no Ocidente

As festas mais coloridas de Porto Alegre vão juntar seus frequentadores em um evento só, no dia 31 de dezembro, a partir das 23h, no Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960).

Há poucos ingressos, que podem ser comprados por R$ 80 clicando aqui. Na hora, a venda de ingressos se dará conforme disponibilidade.

Shows na virada

Três grandes shows vão embalar a virada do ano no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Parque Harmonia: a cantora sertaneja Lauana Prado, o grupo de pagode Só Pra Contrariar e a banda Papas da Língua. Mas não para por aí.

Quem gosta de um samba de carnaval vai ficar a mil com a apresentação da Escola de Samba Estado Maior da Restinga. A música gaúcha será representada com as apresentações de Luiza Barbosa e do grupo Alma Gaudéria. A festa começa às 17h20min de terça-feira (31) e vai até 3h do dia 1° de janeiro.