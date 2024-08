Em seu primeiro livro, a sexóloga e ginecologista de Porto Alegre Cristina Grecco pega emprestado do psiquiatra Carl Jung o conceito de arquétipo para detalhar perfis de comportamento do desejo sexual feminino. A teoria desenvolvida pela médica está compilada no recém-lançado Os 6 Arquétipos do Desejo Sexual Feminino, disponível em e-book na Amazon desde 31 de julho e aparecendo entre os mais vendidos na categoria medicina.