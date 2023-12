A stylist Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, revelou em entrevista à Revista Caras, que recebeu um diagnóstico de burnout pouco antes de descobrir a gestação do sexto bebê do casal. Recentemente incluído na lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde, a síndrome de burnout é classificada como um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico.