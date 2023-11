Os estudantes que fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (5) tiveram que desenvolver argumentos sobre os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Esse foi o tema da redação no Enem 2023, que trouxe à tona uma problemática fundamental, dizem especialistas.