A maioria das dúvidas e angústias relacionadas ao futuro geralmente estão associadas à inserção no mercado de trabalho e à capacidade técnica para o exercício profissional. Esse tipo de sentimento tende a ficar mais evidente ao final da graduação, quando os estudantes se preparam para concluir o curso e buscar oportunidades de emprego. É o que destaca a psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Escola de Saúde da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Melina Lima.