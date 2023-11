Estudantes do Ensino Superior já podem se inscrever para processo seletivo de 582 vagas de estágio no Banrisul. Com bolsa-auxílio que chega ao valor de R$ 2.130 após três meses de contrato, o Centro de Integração Empresa – Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) divulgou o edital nesta segunda-feira (30).