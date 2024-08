Resposta sexual Notícia

Meias, almofadas, masturbação e mais: o que pode ajudar (ou não) as mulheres a atingir o orgasmo

Ponto alto do prazer feminino ainda é cercado por tabus e mitos. Profissionais apontam que a concentração na hora do sexo e o fortalecimento do assoalho pélvico podem auxiliar na chegada ao clímax

31/07/2024 - 22h17min Atualizada em 01/08/2024 - 13h14min